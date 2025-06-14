الحموري رئيسا لمجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة

الوكيل الإخباري- انتخبت جمعية المستشفيات الخاصة خلال اجتماعها اليوم السبت، مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، ومدير عام مستشفى إربد التخصصي الدكتور وصفي الرشدان نائباً للرئيس، ومدير عام المستشفى الإسلامي الدكتور محمد الذنيبات أميناً للسر، ومدير عام مستشفى الرشيد رفعت المصري أميناً للصندوق.

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وجرى خلال الاجتماع انتخاب كل من مدير عام مستشفى الأردن الدكتور عبدالله البشر، ومدير عام المستشفى الإيطالي الدكتور خالد شماس، ومدير عام مستشفى ماركا التخصصي الدكتور باسل المشهراوي أعضاء.



وأكد المجلس الجديد التزام الجمعية بمواصلة العمل الدؤوب لتعزيز مكانة القطاع الصحي الأردني الخاص محلياً وإقليمياً، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة.