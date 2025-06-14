الحموري رئيسا لمجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة

وجرى خلال الاجتماع انتخاب كل من مدير عام مستشفى الأردن الدكتور عبدالله البشر، ومدير عام المستشفى الإيطالي الدكتور خالد شماس، ومدير عام مستشفى ماركا التخصصي الدكتور باسل المشهراوي أعضاء.
وأكد المجلس الجديد التزام الجمعية بمواصلة العمل الدؤوب لتعزيز مكانة القطاع الصحي الأردني الخاص محلياً وإقليمياً، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة.
وكانت الهيئة العامة ناقشت التقرير الإداري والمالي والمصادقة عليهما.
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