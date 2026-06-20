الحموري يدعو لتعزيز التعاون بين المستشفيات الخاصة الأردنية والسورية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، أهمية تعزيز التعاون بين المستشفيات الخاصة الأردنية والسورية، والاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة في هذا القطاع.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للجمعية السبت، جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد أردني يمثل القطاع الصحي الأردني برئاسة وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أول من أمس بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وسوريا في القطاع الصحي.



وبين الحموري، أن الزيارة تناولت عددا من الملفات الحيوية المتعلقة بالتعاون الصحي بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك الاستفادة من تجربة الأردن في الاستثمار في القطاع الصحي والصناعة الدوائية، والتدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات.



وأوضح أن الجلسات شهدت مناقشة آفاق التعاون في مجالات تصنيع الأدوية وضمان الجودة وإجراءات تسجيل الدواء، إلى جانب إدارة المستشفيات وتطوير الخدمات الطبية وبرامج التدريب والتأهيل للكوادر الصحية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصحي بين الأردن وسوريا.



وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة في الأردن تشكل أكثر من 60 % من إجمالي عدد المستشفيات في المملكة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 40 ألف أردني بشكل مباشر، فضلا عن دورها في دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب المرضى العرب والأجانب.



وقال، إن سوريا تمر بمرحلة مهمة من إعادة الإعمار، خاصة إعادة تأهيل القطاع الصحي الذي يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص يشكل شريكا أساسيا في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءتها واستدامتها.



وأضاف، إن مجالات التعاون المقترحة تتضمن استقبال الحالات المرضية التي تحتاج إلى العلاج خارج سوريا، والتعاون في تدريب الكوادر الطبية والإدارية، وتبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من التجربة الأردنية في إدارة المستشفيات، مع طرح فرص إدارة مستشفيات في سوريا وتطبيق معايير الجودة والاعتماد الصحي.



وتخللت الزيارة جولة ميدانية للوفد الأردني على عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية ومعامل الأدوية الحكومية في دمشق، حيث اطلع المشاركون على واقع الخدمات الصحية المقدمة.