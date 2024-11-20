الحنيطي : أهمية التطوير المستمر للبنية التحتية بما يعزز جاهزية القوات المسلحة

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، المستودعات الجديدة للذخيرة العسكرية في منطقة شويعر، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير القدرات اللوجستية للقوات المسلحة الأردنية، وكان في استقباله مدير التزويد اللوجستي وقائد الذخيرة العسكرية.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى خطة تطوير البنية التحتية لقيادة الذخيرة العسكرية، بما في ذلك إنشاء مستودعات جديدة لتخزين الذخائر وفقًا للمعايير العالمية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية مواكبة التطورات التقنية والعملياتية لضمان استعداد القوات المسلحة لمواجهة كافة التحديات المحتملة، مشدداً على أهمية التطوير المستمر للبنية التحتية بما يعزز جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على أداء مهامها.



وجال اللواء الركن الحنيطي في المستودعات الجديدة والمرافق الإدارية التابعة لها، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية والمحافظة على كفاءة التخزين والتداول بما يضمن الحفاظ على سلامة الأفراد والمعدات.



وتتميز المستودعات الجديدة بتصميمها وفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجال تخزين الذخائر، مما يضمن سلامة المخزون وسهولة الوصول إليه عند الحاجة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود القوات المسلحة الأردنية لتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية، وتحسين استعداد القوات لمواجهة مختلف الظروف، وتحديث وتطوير منشآت القوات المسلحة، وضمان سلامة وأمن مخزون الذخائر.