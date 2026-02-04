الحنيطي: التعاون العسكري مع مصر نموذج للعمل المشترك

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية رسمية، استعرض خلالها حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وآليات تطويره بما يواكب المتغيرات الاستراتيجية، ويعزز من مستوى التكامل بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.
واستمع الجانبان إلى إيجازات عسكرية عن البرامج التدريبية والعملياتية واللوجستية، ومسارات التطوير والتحديث داخل القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التمارين المشتركة، والدورات التخصصية، وبناء القدرات، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والاحتراف.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن العلاقات الأردنية المصرية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والتنسيق المستمر، مشيرا إلى أن التعاون العسكري بين الجانبين يشكل نموذجا للعمل المشترك، ويجسد حرص القيادتين في البلدين على توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتعزيز منظومات الأمن والاستقرار الإقليمي.
