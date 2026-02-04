الحنيطي: التعاون العسكري مع مصر نموذج للعمل المشترك

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد فتحي خليفة، والوفد العسكري المرافق.

اضافة اعلان



وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية رسمية، استعرض خلالها حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وآليات تطويره بما يواكب المتغيرات الاستراتيجية، ويعزز من مستوى التكامل بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.



واستمع الجانبان إلى إيجازات عسكرية عن البرامج التدريبية والعملياتية واللوجستية، ومسارات التطوير والتحديث داخل القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التمارين المشتركة، والدورات التخصصية، وبناء القدرات، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والاحتراف.