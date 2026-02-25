الحنيطي: تطوير القدرات الفنية والعملياتية أولوية استراتيجية للقوات المسلحة

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قيادة لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/60، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى وكان في استقباله قائد المنطقة وقائد اللواء.

اضافة اعلان



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن سير تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة ومستوى الجاهزية العملياتية واللوجستية، والخطط المستقبلية بما ينسجم مع مراحل التطوير والتحديث المستمرة التي تنفذها القوات المسلحة.



وتفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال الزيارة، عدداً من المباني والمرافق قيد الإنشاء في قيادة اللواء، واطلع على مستوى الإنجاز ومراحل التنفيذ، موجهاً بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والسرعة في الأداء، ومؤكداً أن هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة العامة الرامية إلى توفير بنية تحتية عسكرية حديثة وبيئة عمل وتدريب متكاملة، تعزز جاهزية الوحدات وتدعم قدرتها على تنفيذ مختلف الواجبات باحترافية عالية.



كما شارك اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، مرتبات مجموعة الأنظمة المسيرة صلاة المغرب وتناول طعام الإفطار، ونقل لهم تحيات واعتزاز القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، مثمناً جهودهم النوعية في دعم واسناد مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.