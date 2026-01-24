السبت 2026-01-24 08:15 م

الحنيطي: سنعمل على تحقيق التطوير النوعي وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
 
السبت، 24-01-2026 05:47 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إن القوات المسلحة الأردنية ستعمل على تحقيق التطوير النوعي المنشود، وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبيها بمختلف صنوفها، امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية.

اضافة اعلان


وتلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، رسالة جوابية من اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة ردا على الرسالة التي تلقاها من جلالته.


الحنيطي قال في رسالته للملك: "إن ما تحمله رسالتكم الملكية السامية من فكر مستنير وإدراك عميق لما تتطلبه التغيرات المتسارعة والتحديات الإقليمية والدولية المتداخلة، يشكل حافزا لقيادة الجيش العربي وضباطه للعمل بكل جد وحرص لإنجاز هذه الاستراتيجية، والمضي قدما في مسيرة التحديث والتطوير التي تقودونها، لا سيما في ظل الحاجة لمواكبة أساليب القتال الحديثة والتطورات التكنولوجية وأنظمة الذكاء الاصطناعي".


وأضاف "سنعمل وفقا لرؤاكم على تحقيق التطوير النوعي المنشود، وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبي القوات المسلحة بمختلف صنوفها، فضلا عن تفعيل دور مراكز البحث والتطوير التابعة للقوات المسلحة الباسلة وإعادة هيكلة الصناديق والشركات الاستثمارية وإداراتها، بما يتماشى مع أرفع المعايير المهنية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب" تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب

وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

أخبار محلية وزير البيئة: الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة ومطلب وطني

رسالة هامة من التربية إلى مدراء المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية

أخبار محلية تنويه حول موعد بدء الدوام في المدارس اعتباراً من الاحد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: تعديل على دوام المدارس في رمضان

العيسوي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر العيسى والحراحشة والعتوم والمرازيق والشمالي

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية

ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

أخبار محلية ميناء حاويات العقبة تحتفي بإنجازها التشغيلي التاريخي بمناولة مليون حاوية نمطية

مجلس النواب

شؤون برلمانية نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية



 






الأكثر مشاهدة