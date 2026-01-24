الحنيطي: سنعمل على تحقيق التطوير النوعي وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إن القوات المسلحة الأردنية ستعمل على تحقيق التطوير النوعي المنشود، وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبيها بمختلف صنوفها، امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية.

وتلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، رسالة جوابية من اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة ردا على الرسالة التي تلقاها من جلالته.



الحنيطي قال في رسالته للملك: "إن ما تحمله رسالتكم الملكية السامية من فكر مستنير وإدراك عميق لما تتطلبه التغيرات المتسارعة والتحديات الإقليمية والدولية المتداخلة، يشكل حافزا لقيادة الجيش العربي وضباطه للعمل بكل جد وحرص لإنجاز هذه الاستراتيجية، والمضي قدما في مسيرة التحديث والتطوير التي تقودونها، لا سيما في ظل الحاجة لمواكبة أساليب القتال الحديثة والتطورات التكنولوجية وأنظمة الذكاء الاصطناعي".