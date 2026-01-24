الحنيطي: سنعمل على تحقيق التطوير النوعي وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية

وتلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، السبت، رسالة جوابية من اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة ردا على الرسالة التي تلقاها من جلالته.
الحنيطي قال في رسالته للملك: "إن ما تحمله رسالتكم الملكية السامية من فكر مستنير وإدراك عميق لما تتطلبه التغيرات المتسارعة والتحديات الإقليمية والدولية المتداخلة، يشكل حافزا لقيادة الجيش العربي وضباطه للعمل بكل جد وحرص لإنجاز هذه الاستراتيجية، والمضي قدما في مسيرة التحديث والتطوير التي تقودونها، لا سيما في ظل الحاجة لمواكبة أساليب القتال الحديثة والتطورات التكنولوجية وأنظمة الذكاء الاصطناعي".
وأضاف "سنعمل وفقا لرؤاكم على تحقيق التطوير النوعي المنشود، وتعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبي القوات المسلحة بمختلف صنوفها، فضلا عن تفعيل دور مراكز البحث والتطوير التابعة للقوات المسلحة الباسلة وإعادة هيكلة الصناديق والشركات الاستثمارية وإداراتها، بما يتماشى مع أرفع المعايير المهنية".
