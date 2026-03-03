الثلاثاء 2026-03-03 10:27 م

الحنيطي: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهديد

اللواء الركن الحنيطي: حماية سماء المملكة واجب لا يقبل التهاون
اللواء الركن الحنيطي: حماية سماء المملكة واجب لا يقبل التهاون
 
الثلاثاء، 03-03-2026 10:14 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، وحدة صواريخ الهوك معدل/20، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي وقائد الوحدة.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز تناول مستوى الجاهزية الفنية والعملياتية، والإجراءات التي اتخذتها الوحدة خلال الأيام الماضية في التعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع ومنشآت داخل أراضي المملكة في عدد من المحافظات.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن حماية سماء المملكة واجب سيادي لا يقبل المساومة أو التهاون، مشدداً على أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح بأي محاولة لاختراق أجوائها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه، وفق إجراءات عملياتية دقيقة.


وأوضح اللواء الركن الحنيطي أن القيادة العامة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، ماضية في تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتطورات التقنية الحديثة، لافتاً إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل النوعي مستمر بما يعزز الجاهزية ويُرسّخ مستوى الاحترافية في أداء الواجبات الموكلة إليهم.


كما شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، مرتبات قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية صلاة المغرب وتناول طعام الإفطار، مثمّناً جهودهم ويقظتهم العالية في حماية سماء المملكة وصون أمنها واستقرارها، مؤكداً أن الجيش العربي سيبقى الدرع الحامي للوطن والسد المنيع في مختلف الظروف والتحديات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللواء الركن الحنيطي: حماية سماء المملكة واجب لا يقبل التهاون

أخبار محلية الحنيطي: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهديد

طهران

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مبنى في "قم" مرتبط بترتيبات خلافة خامنئي

علم الأردن

أخبار محلية حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العبيدات

العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "فكرة أمل" التطوعية

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "فكرة أمل" التطوعية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

صاروخ إيراني في السماء.

عربي ودولي أ ف ب: سماع دوي انفجارات قوية في دبي وأبوظبي والدوحة

ب

عربي ودولي مطار بن غوريون في إسرائيل يستعد لاستئناف الرحلات الجوية تدريجيا



 






الأكثر مشاهدة