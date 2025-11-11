الحنيطي ونظيره البحريني يتابعان تمرين "صقور الهواشم/6" الليلي

الثلاثاء 2025-11-11 11:59 م
 

الثلاثاء، 11-11-2025 11:41 م
الوكيل الإخباري- تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، يرافقه رئيس هيئة أركان قوة دفاع مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، مساء اليوم الثلاثاء، مجريات التمرين التعبوي الليلي "صقور الهواشم/6"، ضمن فعاليات تخريج دورة الطيران التعبوي المتقدم/14، في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية.اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي والفريق الركن النعيمي بحضور المساعد للعمليات والتدريب، وقائد سلاح الجو الملكي، إلى إيجازات قدّمها القائمون على التمرين، استعرضت الأهداف التي يسعى التمرين إلى تحقيقها، والمتمثلة في رفع الكفاءة التدريبية والعملياتية للطيارين والعاملين في مجال النقل الجوي، من خلال تأهيلهم للمشاركة في الواجبات الليلية والنهارية، وتعزيز قدراتهم على تنفيذ العمليات المشتركة والتعامل مع الظروف الطارئة، والتي تشمل عمليات البحث والإنقاذ القتالي، بشكل يعزز التنسيق والتكامل بين سلاح الجو الملكي وباقي التشكيلات.

واشتمل التمرين، الذي نفذته مرتبات قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، بمشاركة من قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، ولواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع، ومجموعة الدفاع الأرضي المحلي لسلاح الجو الملكي، على عمليات التجريد الجوي والاقتحام الجوي، وإنزال القوات جواً باستخدام الحبل السريع، واقتحام المناطق المبنية، إضافة إلى عزل الأهداف ذات القيمة العالية وتقديم الإسناد الجوي، حيث أظهر المشاركون مستوىً عالياً من الكفاءة والاحترافية في تنفيذ مختلف مراحل التمرين.

وفي ختام التمرين، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، وُزِّعت الشهادات على الخريجين.
 
 
