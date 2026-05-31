الأحد 2026-05-31 02:48 م

الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كبار ضباط القوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


ونقل اللواء الركن الحنيطي، خلال اللقاء، تحيات وتهاني جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى منتسبي القوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ واجباتها ومهامها بكفاءة واقتدار، مشدداً على أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد العملياتي في مختلف التشكيلات والوحدات، بما يضمن القدرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف.

وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ برامج التحديث والتطوير الشامل وفق التوجيهات الملكية السامية، من خلال تطوير القدرات العسكرية، ورفع مستوى الكفاءة العملياتية، وتأهيل الموارد البشرية وفق أحدث المعايير، بما يعزز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ واجباتها الدفاعية والأمنية بكفاءة عالية.

وثمّن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة في مختلف مواقع المسؤولية والواجب، مؤكداً أن ما تتمتع به القوات المسلحة الأردنية من كفاءة وجاهزية يعكس مستوى الاحتراف العسكري الذي وصلت إليه، ويعزز دورها في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وصون مقدراته.

وفي ختام اللقاء، هنأ اللواء الركن الحنيطي مرتبات القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن وقيادته الهاشمية وشعبه العزيز بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية نعمة الأمن والاستقرار.
 
 


