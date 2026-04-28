الحنيطي يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع الجاهزية

الثلاثاء، 28-04-2026 07:32 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هييئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الثلاثاء، هيئة الاتصالات الخاصة، وكان في استقباله مديرها العام.

واستمع اللواء الحنيطي إلى إيجاز قدمه المدير العام للهيئة حول المهام والواجبات المنوطة بها، ومستوى التطور الذي وصلت إليه في مجال الاتصالات، والمشاريع والأنظمة التي تنفذها، إضافة إلى الخطط المستقبلية للتحديث والتطوير بما يواكب الظروف الحالية والمستقبلية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع الجاهزية، بما يعزز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تدريب وتأهيل مرتبات الهيئة على أحدث الأنظمة، لضمان سرعة الاستجابة والفاعلية في مختلف الظروف.


وجال اللواء الحنيطي في مختلف أقسام وشعب الهيئة، واطلع على طبيعة الأعمال التي تنفذها، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، كما زار معرضاً للمعدات والأجهزة الحديثة في مجال الاتصالات، والتي تتميز بتقنيات متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الاتصالات ودعم تنفيذ المهام بكفاءة واحترافية.


وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بجهود العاملين في هيئة الاتصالات الخاصة، مؤكداً أهمية تطوير القدرات والاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز وسائل حماية الاتصالات، وضمان جاهزية القوات المسلحة في جميع الأوقات.

 
 


عقد في متصرفية لواء غرب اربد، اليوم الثلاثاء، اجتماع تحضيري استعدادا لمشاركة اللواء في جائزة اللواء الثقافي لعام 2026 للمرة الأولى، برئاسة متصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة، بحضور رئيس لجنة بلدية غرب

أخبار محلية "النقل البري" تحدد مواقع خطوط النقل لخدمة المجمع الطبي بإربد

مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

أخبار محلية "بلدية الكرك": لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية للآن

مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية %46 من إنتاج الطاقة في الأردن يستهلكها القطاع المنزلي

مبنى هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية "النقل البري": الحافلات المستخدمة في النقل المدرسي ستكون خاضعة للرقابة

الحنيطي يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع الجاهزية

أخبار محلية الحنيطي يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع الجاهزية

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية تصاعد الأزمة بين "الصحفيين" وصحيفتين يوميتين وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: دراسة لمشروع متكامل لتطوير الملعب البلدي وإعادة تأهيله

كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم

أخبار محلية كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم



 
 






