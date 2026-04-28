الحنيطي يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع الجاهزية

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيي ئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الثلاثاء، هيئة الاتصالات الخاصة، وكان في استقباله مديرها العام.

واستمع اللواء الحنيطي إلى إيجاز قدمه المدير العام للهيئة حول المهام والواجبات المنوطة بها، ومستوى التطور الذي وصلت إليه في مجال الاتصالات، والمشاريع والأنظمة التي تنفذها، إضافة إلى الخطط المستقبلية للتحديث والتطوير بما يواكب الظروف الحالية والمستقبلية.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع الجاهزية، بما يعزز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تدريب وتأهيل مرتبات الهيئة على أحدث الأنظمة، لضمان سرعة الاستجابة والفاعلية في مختلف الظروف.



وجال اللواء الحنيطي في مختلف أقسام وشعب الهيئة، واطلع على طبيعة الأعمال التي تنفذها، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، كما زار معرضاً للمعدات والأجهزة الحديثة في مجال الاتصالات، والتي تتميز بتقنيات متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الاتصالات ودعم تنفيذ المهام بكفاءة واحترافية.