الحنيطي يؤكد ضرورة تقديم رعاية صحية متميزة لمراجعي المستشفيات العسكرية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، ضرورة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية بمستوى متميز وجودة عالية للمرضى ومراجعي مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية.



جاء ذلك خلال افتتاحه عدداً من الأقسام بعد تحديثها مؤخراً، في مستشفى الحسين التابع لمدينة الحسين الطبية، وهي أقسام كبار الضباط، والعزل العلاجي، والمكتبة الطبية الإلكترونية، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



وجال اللواء الركن الحنيطي داخل قسم كبار الضباط الذي يضم 23 سريراً، واطلع على جاهزيته وأحدث المعدات والأجهزة المستخدمة فيه، كما جال في المكتبة الطبية الإلكترونية التي أصبحت تضم 25 جهاز حاسوب، و24 ديسك مطالعة.



وفي سياق متصل، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة في مركز التأهيل الملكي، وحدة إصابات النخاع الشوكي التي تضم 31 سريراً وقسم الجراحة نساء الذي يضم 32 سريراً، بعد إعادة تحديثهما.



وتفقد اللواء الركن الحنيطي قاعة التثقيف الصحي والدعم النفسي لمصابي النخاع الشوكي، وقسم المعالجة الفيزيائية التابع لوحدة إصابات النخاع الشوكي، واستمع إلى إيجاز مفصل عن آلية عمل هذه الأقسام المزودة بكافة الأجهزة اللازمة لاستقبال ومتابعة المرضى.



وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بدور الخدمات الطبية الملكية في تطوير المنظومة الصحية في الأردن، ومساهمتها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المملكة وخارجها، خاصة ما تقدمه المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية في فلسطين من جهود لمساندة الأهل والأشقاء جراء الحرب الدائرة هناك.