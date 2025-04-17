الحنيطي يؤكد على أهمية بناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، حول مراحل تحديث وتجهيز الصالة الرياضية بأعلى المواصفات الفنية الدولية وذلك في إطار جهود دعم الرياضة العسكرية وتعزيز اللياقة البدنية لمرتبات القوات المسلحة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الافتتاح يأتي جزءًا من استراتيجية القوات المسلحة في دعم الرياضة واللياقة، انطلاقًا من أهمية تعزيز صحة الأفراد وبناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي عماده نشر الثقافة الرياضية للعسكريين.
وشاهد اللواء الركن الحنيطي والحضور خلال الافتتاح مجموعة من الفعاليات والمسابقات الرياضية المتنوعة في فنون الدفاع عن النفس، الجيوجستو، التايكوندو، السيجال، لياقة المعركة/إناث، والملاكمة، نفذها المشاركون في دورات الاتحاد الرياضي العسكري، كما جال في مرافق الصالة التي تضم حلبة الملاكمة الرئيسية، وجناح تدريب الملاكمة وقاعة تمارين مقاومة المزودة بأحدث الأجهزة الرياضية.
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