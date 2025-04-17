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الحنيطي يؤكد على أهمية بناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب
رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب
 
الخميس، 17-04-2025 04:05 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، بحضور سمو الأمير نايف بن عاصم رئيس اتحاد الملاكمة الأردني ومدير الاتحاد الرياضي العسكري العقيد الركن عاطف العمرو.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، حول مراحل تحديث وتجهيز الصالة الرياضية بأعلى المواصفات الفنية الدولية وذلك في إطار جهود دعم الرياضة العسكرية وتعزيز اللياقة البدنية لمرتبات القوات المسلحة.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الافتتاح يأتي جزءًا من استراتيجية القوات المسلحة في دعم الرياضة واللياقة، انطلاقًا من أهمية تعزيز صحة الأفراد وبناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي عماده نشر الثقافة الرياضية للعسكريين.


وشاهد اللواء الركن الحنيطي والحضور خلال الافتتاح مجموعة من الفعاليات والمسابقات الرياضية المتنوعة في فنون الدفاع عن النفس، الجيوجستو، التايكوندو، السيجال، لياقة المعركة/إناث، والملاكمة، نفذها المشاركون في دورات الاتحاد الرياضي العسكري، كما جال في مرافق الصالة التي تضم حلبة الملاكمة الرئيسية، وجناح تدريب الملاكمة وقاعة تمارين مقاومة المزودة بأحدث الأجهزة الرياضية.

 
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