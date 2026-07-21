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الحنيطي يبحث التطورات الإقليمية مع خبراء مراكز الفكر الأمريكية

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:51 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع نخبة من مسؤولي وخبراء أبرز مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى واشنطن.

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وشارك في اللقاء، الذي حضرته سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الولايات المتحدة، كل من ويليام ويكسلر من المجلس الأطلسي، وتشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط، وفيكتوريا كوتس من مؤسسة هيريتيج، وغيث العمري من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ومايكل دوران من معهد هدسون.


وركزت المباحثات على التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات أمنية وسياسية، إلى جانب بحث الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار.


وأكد الحنيطي أن مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية تمثل شريكاً مهماً في قراءة البيئة الاستراتيجية وتحليل المتغيرات الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن الدراسات والتقديرات التي تقدمها تسهم في دعم صناع القرار، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية والعسكرية في ظل بيئة تتسم بسرعة التغير وارتفاع مستويات الغموض وعدم اليقين.


كما استعرض الدور الذي يضطلع به الأردن في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال سياسة تقوم على الاعتدال والتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أهمية استمرار الحوار مع المؤسسات البحثية الأمريكية وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.


ويأتي اللقاء في سياق التواصل المستمر بين القوات المسلحة الأردنية والمؤسسات البحثية والفكرية الأمريكية، بما يسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي، وتبادل الرؤى حول القضايا الأمنية والإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

 
 


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