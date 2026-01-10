الحنيطي يبحث مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية، هالوك غورغون، آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، والتطوير والتصنيع المشترك، وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، الهادفة إلى بناء شراكات تكنولوجية، وبناء قاعدة صناعية قادرة على دعم القوات المسلحة ومتطلبات الأمن في البلدين.
وأكد اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والسفير والملحق العسكري الأردني في أنقرة أهمية الاستفادة من التجربة التركية المتقدمة في قطاع الصناعات الدفاعية، بما يسهم في رفع الكفاءة التقنية والعملياتية للقوات المسلحة الأردنية، ويسهم في تأهيل وتدريب القوى البشرية العاملة في هذا المجال.
