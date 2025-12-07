الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة كبير موظفي الحزب الجمهوري في لجنة الخدمات العسكرية أريك تراغر.

