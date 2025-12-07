الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين

وبحث الحنيطي مع الوفد الضيف، أبرز التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبما يخدم المصالح العسكرية والأمنية لكل من الجانبين.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط
-
"وادي الأردن": لم تسجل مشكلات فنية أو خطورة في سد الوحيدي عند فيضانه
-
وزارة التربية: التعليم المهني يشكّل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن
-
وزارة التربية : تحويل مستحقات هؤلاء العاملين للبنوك
-
رئيس مفوضي سلطة البترا يتفقد الطيبة والراجف ودلاغة بعد الأمطار الغزيرة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل
-
السفير الياباني : اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا
-
العميد الدباس: أولوية لهؤلاء عند تقديم طلبات التجنيد في الأمن العام