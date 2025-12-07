الأحد 2025-12-07 04:45 م

الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين

الأحد، 07-12-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة كبير موظفي الحزب الجمهوري في لجنة الخدمات العسكرية أريك تراغر.

وبحث الحنيطي مع الوفد الضيف، أبرز التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبما يخدم المصالح العسكرية والأمنية لكل من الجانبين.

 
 


