الحنيطي يحضر جانبا من ندوة تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وكان في استقباله آمر الكلية.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن الكلية وأهدافها وبرامجها الدراسية ورسالتها الوطنية والتطوير الذي حصل أكاديميا وإداريا في الكلية.



وحضر رئيس هيئة الأركان المشتركة جانبا من ندوة تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر التي تجريها كلية الدفاع الوطني دوريا، التي تهدف إلى توظيف المعرفة المكتسبة والمهارات التطبيقية في عملية تحليل البيئة الاستراتيجية وما تتضمنه من نقاط قوة وضعف وتهديدات وتحديات وفرص وتحليل المخاطر الناشئة من تلك التهديدات للوصول إلى الخيارات السياسية والبدائل الاستراتيجية الملائمة للدول (محليا، وإقليميا، دوليا) بغية تأهيل وتدريب المشاركين في الدورة من القطاعين العسكري والمدني على منهجية التخطيط الاستراتيجي الوطني في جميع مستوياته.