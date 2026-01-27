الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر اليوم العلمي الثاني للثقافة العسكرية

الوكيل الإخباري- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، افتتاح مؤتمر اليوم العلمي الثاني لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، بعنوان "الذكاء الاصطناعي في التعليم والتحول الرقمي"، في فندق القوات المسلحة، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية شريكة.

وبدأ اليوم العلمي بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.



وقال مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية: "إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تقني، بل أصبح ضرورة استراتيجية تُسهم في إعادة تشكيل أنماط التعليم وصناعة المعرفة"، مؤكّدًا أهمية الانتقال من نماذج التعليم التقليدية القائمة على التلقين إلى بناء قدرات استشرافية تواكب متطلبات المستقبل، موضحاً أن المديرية، وبدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تمضي بخطى ثابتة في تبنّي أنظمة التعلم الذكي ودمج التقنيات الرقمية ضمن إطار أخلاقي يحفظ القيم الإنسانية ويعزز دور المعلم، بهدف إعداد جيل واعٍ ومؤهل علميًا وقادر على الإسهام الفاعل في نهضة الوطن وخدمته.



من جانبها، قدمت المهندسة لمى عربيات من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عرضاً للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام (2023–2027)، مسلطةً الضوء على التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي، ودور المؤسسات التعليمية في دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية وبناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة تقنيات المستقبل والتعامل معها بكفاءة.



كما شاهد الحضور مادة فيلمية قدمتها المديرية، استعرضت أبرز أدوارها ومشاريعها التعليمية، إضافة إلى جهودها في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في مدارس الثقافة العسكرية والبرامج التعليمية التي تشرف عليها.



وشهد المؤتمر عرضاً من مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي سيتم إطلاقها ضمن منظومة المديرية، والتي تهدف إلى دعم التعليم الرقمي، وتطوير أدوات التعلم الذكي، وتحسين بيئة التعليم التفاعلي للطلبة والمعلمين.



واطلع اللواء الركن الحنيطي والحضور على عدد من المشاريع التعليمية والتكنولوجية، شملت نماذج لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات المكرمة الملكية السامية، والتعليم الجامعي، وتطبيقات التعليم الدامج، من خلال عرض روبوت تشبيهي يدعم فئات الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية المختلفة.