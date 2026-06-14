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الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30

الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30
الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30
 
الأحد، 14-06-2026 03:28 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأحد، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، حفل تخريج دورة القيادة والأركان /66 المشتركة 30.

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وبين آمر الكلية في كلمة له أن الكلية سعت ضمن رؤيتها المؤسسية، إلى مواءمة مخرجاتها مع متطلبات بيئة العمليات المعاصرة، من خلال التركيز على تنمية الكفاءة القيادية وتعزيز التكامل بين الفكر العسكري والعلوم الأكاديمية، بما يضمن إعداد وتأهيل القادة وضباط الركن من الدرجة الأولى قادرين على العمل ضمن منظومة عمليات مشتركة متعددة المجالات.


وأشار إلى أن الكلية عملت على ترجمة الرؤية الملكية السامية لتطوير القوات المسلحة الأردنية من خلال تحديث مناهجها التعليمية، لتشمل تخطيط ومفاهيم العمليات المشتركة ومتطلبات الحرب الحديثة بأبعادها المستجدة، كأنظمة الطائرات المسيرة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعمليات المعلومات، بما يسهم في تطوير قدرات ضباط الركن وتعزيز كفاءتهم في إجراءات صنع القرار العسكري.

 
 


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الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30

أخبار محلية الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30



 
 






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