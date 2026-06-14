الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأحد، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، حفل تخريج دورة القيادة والأركان /66 المشتركة 30.

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وبين آمر الكلية في كلمة له أن الكلية سعت ضمن رؤيتها المؤسسية، إلى مواءمة مخرجاتها مع متطلبات بيئة العمليات المعاصرة، من خلال التركيز على تنمية الكفاءة القيادية وتعزيز التكامل بين الفكر العسكري والعلوم الأكاديمية، بما يضمن إعداد وتأهيل القادة وضباط الركن من الدرجة الأولى قادرين على العمل ضمن منظومة عمليات مشتركة متعددة المجالات.