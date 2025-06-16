الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، حفل تخريج دورة القيادة والأركان 65 المشتركة 29.

اضافة اعلان



وألقى آمر الكلية كلمة قال فيها: "لقد حرصت القوات المسلحة الأردنية، وعلى الدوام، أن تكون فاعلة باستمرار على مختلف دول العالم، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة الهاشمية التي تؤمن بتبادل الخبرات مع الجيوش الأخرى، وترجمة لهذه الأهداف، فقد شارك بهذه الدورة 93 ضابطا من الدول الشقيقة والصديقة، اكتسبوا خلالها المهارات والخبرات، وأسهموا في إثراء الحوار وتبادل الآراء، فكانوا خير ممثلين لبلدانهم وجيوشهم".



وأشار إلى أن الدارسين أمضوا عاما كاملا من التدريب في بيئة تعليمية متقدمة، معززة بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية والتأهيلية لشغل وظائف القيادة والركن المختلفة، حيث تعمل الكلية على دمج التعليم النظري والتدريب العملي، ما يوفر للدارسين فرصا مميزة لتنمية المهارات القيادية، وقدرات التفكير المختلفة، ومعرفة الأسلوب الأمثل لتسلسل عملية صنع القرار العسكري، ومواجهة التحديات المختلفة، وإيجاد الحلول المناسبة على المستويين العملياتي والتعبوي.



ووزع مندوب جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الشهادات والجوائز على خريجي الدورة، التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، بمشاركة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، إضافة إلى ضباط من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر، واليمن، ورواندا.



وفي سياق متصل، افتتح اللواء الركن الحنيطي نادي هيئة التوجيه في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى المنشآت الخدمية المقدمة للعاملين فيها، وتبلغ مساحة النادي 3442 مترا مربعا، ويحتوي المبنى المكون من ثلاثة طوابق على 48 غرفة، وقاعة طعام، وغرفة جلوس، وتم تصميمه وإنشاؤه وفق أعلى المواصفات والمقاييس بتنفيذ كوادر الشركة العربية للمقاولات والإنشاءات المملوكة للقوات المسلحة وبإشراف مباشر من مديرية الإسكان والأشغال العسكرية.



ودون رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل كبار الزوار، عبر فيها عن فخره واعتزازه بالكلية، متمنيا لها مزيدا من التقدم والتطور.