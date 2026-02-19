الخميس 2026-02-19 05:47 م

الحنيطي يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025

الخميس، 19-02-2026 03:10 م
الوكيل الإخباري-   رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حفل توزيع الكؤوس على التشكيلات والوحدات الفائزة بكأس رئيس هيئة الأركان المشتركة لمختلف الاختبارات والنشاطات العسكرية للعام 2025.اضافة اعلان


وأكد اللواء الركن الحنيطي أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، ثمرةً للتدريب النوعي والعمل الدؤوب، مشيراً إلى أن هذا التكريم يشكل دافعاً لمواصلة مسيرة العطاء والتطوير، وترسيخ قيم الاحتراف والانتماء والمسؤولية في أداء الواجب، وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية العملياتية.

ونقل رئيس هيئة الأركان المشتركة تحيات وتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير القدرات، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الجاهزية والكفاءة، وتنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

ويأتي هذا التكريم، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير وتحديث القوات المسلحة، وتعزيز منظومة العمل المؤسسي فيها، بما يمكنها من أداء واجباتها في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.
 
 


