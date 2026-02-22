الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار

11:19 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مدرسة الأمير هاشم بن الحسين لتدريب القوات الخاصة، للاطلاع على مستوى الجاهزية وسير العملية التدريبية. اضافة اعلان





واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز قدمه آمر المدرسة حول الخطط التدريبية المعتمدة، وبرامج التأهيل التخصصية، ومنظومة الإعداد القتالي لمرتبات القوات الخاصة، والإجراءات المتخذة لتطوير المهارات العملياتية وفق أحدث الأساليب العسكرية.



وأكد اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة ضرورة الاستمرار في تنفيذ البرامج النوعية التي تعزز الكفاءة القتالية وترفع مستوى الجاهزية، مبيناً أهمية الانضباط العسكري والاحترافية في الأداء، وبما يضمن قدرة وحدات النخبة على تنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار.



كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة كتيبة الصاعقة والمظليين، حيث شارك مرتباتها صلاة المغرب وتناول طعام الإفطار، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمناً معنوياتهم العالية ومستوى جاهزيتهم العملياتية.



كما افتتح اللواء الركن الحنيطي عدداً من المباني الإدارية والإنشائية الجديدة التي تسهم في دعم منظومة العمل وتعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الجاهزية في كل من الوحدتين.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير الشامل، وبما يعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات وتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره.





