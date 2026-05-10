الحنيطي يزور مديرية الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات ويشيد بكفاءة مرتباتها

02:57 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مديرية الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وكان في استقباله مديرها. اضافة اعلان





واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار الضباط، إلى إيجاز حول سير العمل والمهام التي تنفذها المديرية، والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع الكفاءة التكنولوجية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وينسجم مع توجهات التحول الرقمي للقوات المسلحة.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية مواصلة التحديث والتأهيل، بما يعزز كفاءة منظومة العمل وحماية الأنظمة والشبكات، مبيناً ضرورة إعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات السيبرانية بكفاءة واحترافية، من خلال توظيف التقنيات والأنظمة الحديثة، والارتقاء بمستوى التنسيق والتكامل بين مختلف تشكيلات وحدات القوات المسلحة.



وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى أهمية بناء منظومة فعّالة ومتطورة للأمن السيبراني على مستوى القوات المسلحة، قادرة على حماية الأنظمة والمعلومات العسكرية، بما يضمن استدامة العمل وتوفير فضاء سيبراني عسكري آمن وموثوق، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والفعالية في مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة.



وفي ختام الزيارة، جال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مختلف أقسام المديرية، واطلع على آليات التطوير والتحديث التي تنفذها بما يتناسب مع طبيعة عملها، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتبات المديرية من احترافية عالية وكفاءة في تنفيذ الواجبات والمهام الموكولة إليهم.





