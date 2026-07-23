الحنيطي يزور مقبرة أرلينغتون الوطنية ويضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول

وجرت مراسم وضع الإكليل وفق البروتوكولات العسكرية المتبعة في المقبرة، إذ أدى اللواء الركن الحنيطي التحية العسكرية أمام الضريح، وعُزف لحن الوداع العسكري، ووقف الحضور صمتاً إجلالاً لتضحيات الجنود الذين فقدوا حياتهم في ميادين القتال.
واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال الزيارة، على الأهمية التاريخية والعسكرية للمقبرة، وما تمثله من مكانة رمزية في تخليد ذكرى منتسبي القوات المسلحة الأمريكية الذين قضوا أثناء الخدمة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات والنشاطات التي يجريها رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
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