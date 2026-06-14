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الحنيطي يستقبل القائد العام للقوات البرية الأمريكية في القيادة المركزية

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جانب من اللقاء
 
الأحد، 14-06-2026 06:05 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية _ الجيش العربي، القائد العام للقوات البرية الأمريكية في القيادة المركزية الفريق كيفن ليهي والوفد المرافق.

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وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة عمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة في الجيشين الصديقين، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الجانبين.


بدوره أعرب الفريق ليهي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان.

 
 


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