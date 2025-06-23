الحنيطي يستقبل المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
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