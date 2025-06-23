الحنيطي يستقبل المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط الفريق إدوارد ألغرين والوفد المرافق.

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