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الحنيطي يستقبل المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط

الحنيطي يستقبل المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط
الحنيطي يستقبل المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط
 
الإثنين، 23-06-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، المستشار الخاص للشؤون العسكرية البريطانية للشرق الأوسط الفريق إدوارد ألغرين والوفد المرافق. 

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 
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