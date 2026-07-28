الثلاثاء 2026-07-28 03:40 م

الحنيطي يستقبل الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية

الحنيطي يستقبل الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية
الحنيطي يستقبل الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 01:44 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية أليس روفو، والوفد المرافق لها.اضافة اعلان


وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والفرنسية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.

من جانبها، أعربت أليس روفو عن تقديرها للعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية، مشيدةً بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وبمستوى التعاون القائم بين القوات المسلحة في البلدين، مؤكدةً أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير الفرنسي لدى المملكة، والملحق الدفاعي الفرنسي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
 
 


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