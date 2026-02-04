الحنيطي يستقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد فتحي خليفة، والوفد العسكري المرافق.

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية رسمية، استعرض خلالها حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وآليات تطويره بما يواكب المتغيرات الاستراتيجية، ويعزز من مستوى التكامل بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.



واستمع الجانبان إلى إيجازات عسكرية عن البرامج التدريبية والعملياتية واللوجستية، ومسارات التطوير والتحديث داخل القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التمارين المشتركة، والدورات التخصصية، وبناء القدرات، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والاحتراف.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن العلاقات الأردنية المصرية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والتنسيق المستمر، مشيراً إلى أن التعاون العسكري بين الجانبين يشكل نموذجاً للعمل المشترك، ويجسد حرص القيادتين في البلدين على توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتعزيز منظومات الأمن والاستقرار الإقليمي.



كما بين اللواء الركن الحنيطي أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات عسكرية نوعية، وتوسيع مجالات التعاون في ميادين التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع الجاهزية العملياتية وتطوير القدرات الدفاعية، وبما ينسجم مع متطلبات البيئة الاستراتيجية.



من جانبه، ثمّن الفريق خليفة المستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية، مشيداً بدورها المحوري في دعم الأمن والسلم في المنطقة، وبكفاءتها المهنية العالية، مؤكداً استمرار التنسيق وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.