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الحنيطي يستقبل رئيس دفاع القوات المسلحة الهولندية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
السبت، 05-07-2025 04:20 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، رئيس الدفاع للقوات المسلحة الهولندية الفريق أول أونو إيشيلسهايم، والوفد المرافق له.

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وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع الفريق أول أونو إيشيلسهايم، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجيشين الصديقين.
كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون لمواجهتها بفاعلية.


واستمع اللواء الركن الحنيطي، والفريق أول إيشيلسهايم، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الهولندي إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات العسكرية، لا سيما الصناعات الدفاعية والأمنية.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اللقاء، عمق العلاقات العسكرية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مشيدا بأهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية، وبما ينعكس إيجابا على تعزيز القدرات الدفاعية وتطوير الكفاءات والقدرات.


من جانبه، عبر الفريق أول إيشيلسهايم، عن تقديره للمستوى الاحترافي الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، مشيدا بدورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود الإنسانية المبذولة منذ سنوات.


ودون رئيس الدفاع للقوات المسلحة الهولندية كلمة في سجل كبار الزوار.

 
 
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