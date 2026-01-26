الإثنين 2026-01-26 06:06 م

الحنيطي يستقبل رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة الدفاع الألمانية وقائد العمليات الخاصة الألماني

جانب من اللقاء
 
الإثنين، 26-01-2026 05:41 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس قسم العلاقات الثنائية في وزارة الدفاع الألمانية لشؤون الأمن والسياسة الدفاعية الوزير ماتياس شالنوس، وقائد العمليات الخاصة الألماني العميد أندرياس كيونه، والوفد المرافق لهما.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفين سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وآلية تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية، وتعزيز القدرات في التعامل مع مختلف التحديات الراهنة.


وحضر اللقاء، عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق الدفاعي الألماني في عمّان.

 
 


