الحنيطي يستقبل رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة الدفاع الألمانية وقائد العمليات الخاصة الألماني

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفين سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وآلية تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية، وتعزيز القدرات في التعامل مع مختلف التحديات الراهنة.
وحضر اللقاء، عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، والملحق الدفاعي الألماني في عمّان.
