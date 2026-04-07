الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة السورية ويبحثان تعزيز التعاون العسكري

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم الأشقاء في سوريا، بما يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى جاهزية القوات المسلحة الأردنية، لتسخير إمكاناتها وقدراتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن الوطني للبلدين الشقيقين.
من جانبه، أعرب اللواء النعسان عن تقديره لمواقف الأردن الداعمة لسوريا في مواجهة التحديات، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، لا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
