الحنيطي يستقبل سفيرة بروناي دار السلام

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفيرة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين ومناقشة آليات تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أعربت السفيرة عن تقدير بلادها للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضايا الإنسانية والتنموية ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
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