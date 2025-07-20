الحنيطي يستقبل سفيرة بروناي دار السلام

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة سفيرة بروناي دار السلام لدى المملكة نور هدى أحمد والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفيرة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين ومناقشة آليات تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.