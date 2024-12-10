الحنيطي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والأمني وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات التي تخدم القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.
بدوره ثمن الجنرال كوريلا الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة مشيداً بالدور المحوري الذي تقوم به فضلاً عن عمليات التحديث والتطوير ، بما ينسجم مع طبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة علاوة على الجهود الإنسانية التي تبذلها، مؤكداً استمرار دعم هذه الجهود وبشكل يمكن القوات المسلحة الأردنية من أداء مهامها الدفاعية بكفاءة وفاعلية.
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