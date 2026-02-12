الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي اللواء كريستوفر روبنسون والوفد المرافق.

