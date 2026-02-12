الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي

وبحث الجانبان آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
