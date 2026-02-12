الخميس 2026-02-12 11:49 م

الحنيطي يستقبل مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي

الخميس، 12-02-2026 10:11 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، مساعد نائب رئيس هيئة أركان الدفاع الكندي اللواء كريستوفر روبنسون والوفد المرافق.

وبحث الجانبان آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 
 


