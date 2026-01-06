الحنيطي يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول ركن صدام خليفة أبو القاسم، والوفد المرافق له.

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث الجانبان آفاق التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات، في إطار دعم الشراكات الدفاعية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.