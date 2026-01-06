الحنيطي يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث الجانبان آفاق التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات، في إطار دعم الشراكات الدفاعية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى إيجازات تضمنت أبرز محاور التحديث والتطوير التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى جهودها الإنسانية والإغاثية المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
