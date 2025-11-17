الحنيطي يستقبل نائب وزير الدفاع السيراليوني

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، نائب وزير الدفاع لجمهورية سيراليون موانا ماساكوي والوفد المرافق.

اضافة اعلان



وجرى للضيف استقبال عسكري، حيث استعرض صفي حرس الشرف اللذين اصطفا لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



وقال اللواء الركن الحنيطي في كلمة له: "إننا نؤكد حرصنا الدائم على تعزيز التعاون العسكري المشترك، وتوسيع مجالات التنسيق في التدريب وتطوير القدرات الدفاعية بما ينسجم مع طبيعة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية".



من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع لجمهورية سيراليون أهمية مواصلة التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية في المجالات العسكرية، لا سيما التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.



واستمع الجانبان، إلى إيجازات حول أبرز التحديثات التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودورها في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى مجالات التعاون العسكري، وسبل تطويرها من خلال الدورات والتمارين المشتركة.