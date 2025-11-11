الحنيطي يستقبل نظيره البحريني ويبحثان التعاون الدفاعي المشترك

05:40 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين، الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، والوفد المرافق.





وجرت للفريق الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث الجانبان أوجه التعاون العسكري والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية وقوة دفاع البحرين في مختلف المجالات الدفاعية والتدريبية، بما يسهم في دعم المصالح الاستراتيجية والأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الجيشين الشقيقين، وسبل تطويرها من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة.



وقال اللواء الركن الحنيطي: "يأتي لقاؤنا اليوم، في إطار تعزيز أواصر التعاون بين قواتنا المسلحة في مختلف المجالات، والتي ترتكز على العلاقات الأخوية، لتحقيق مزيد من التقدم في مستوى تعزيز التعاون العسكري للوصول إلى مستوى احترافي متميز يحقق الرؤى الملكية لقيادتي بلدينا من خلال تسخير جميع الإمكانيات والجهود لذلك"، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات ما هي إلا دليل على عمق العلاقات التاريخية والتي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للوصول بها إلى أعلى المستويات، وتعتبر فرصة ثمينة في إطار النهوض بالعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة الأردنية وقوة دفاع البحرين.



من جانبه، أعرب الفريق الركن النعيمي عن اعتزازه بما حققته القوات المسلحة الأردنية من تطور كبير على المستوى العملياتي والتدريبي، ما يسهم في تكريس الجهود المشتركة المبذولة لتعزيز المنظومة الدفاعية للبلدين، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تقوية أواصر التعاون العسكري مع المملكة الأردنية الهاشمية.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق العسكري البحريني، إلى إيجازات حول أبرز التحديثات التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودورها في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.



وخلال اللقاء وقّع الطرفان محضر الاجتماع للجنة التعاون العسكري (الأردنية ــ البحرينية) المشتركة العليا/22، بهدف مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والتهديدات المستقبلية وفتح مجالات جديدة بما يحقق مصلحة القوات المسلحة بين البلدين الشقيقين.



وفي نهاية اللقاء دوّن الفريق الركن النعيمي كلمة في سجل كبار الزوار.

