الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً ويبحث تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة ليبيا الشقيقة، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يعكس الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الدفاعية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية.
من جهته، أشاد الفريق أول التميمي بالمستوى الاحترافي المتقدم الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، مثمناً ما حققته من تطور في مجالات التدريب والتأهيل والتحديث، ومؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون العسكري المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وفي سياق متصل، عُقد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ليبيا الشقيقة، بحضور الفريق أول خيري خليفة التميمي، ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن ناجي المناصير، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والليبية.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية والتدريبية والفنية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يواكب المستجدات الإقليمية، إلى جانب استعراض البرامج والمبادرات المشتركة وآليات الارتقاء بها، بما يسهم في تعزيز كفاءة وجاهزية القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة للناشئين
-
إطلاق مشروع “ممشى عمّان السياحي” ضمن فعالية “عمّان - حوار التراث والإنسان”
-
السفير ضيف الله الفايز يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير مولدوفا
-
شراكة أردنية - أمريكية لإطلاق أول مشروع ضمن برنامج جاهزية الناقل الوطني
-
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة حول واقع العاملات في قطاع الزراعة بالأغوار
-
الصفدي يلتقي كالاس خلال أعمال مؤتمر لينارت ميري في إستونيا
-
شفا بدران على موعد مع ممشى جديد وحديقة للتنزه
-
هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب