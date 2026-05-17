الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً ويبحث تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً ليبياً برئاسة الأمين العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول خيري خليفة التميمي.





وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة ليبيا الشقيقة، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يعكس الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الدفاعية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية.



من جهته، أشاد الفريق أول التميمي بالمستوى الاحترافي المتقدم الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، مثمناً ما حققته من تطور في مجالات التدريب والتأهيل والتحديث، ومؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون العسكري المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.



وفي سياق متصل، عُقد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ليبيا الشقيقة، بحضور الفريق أول خيري خليفة التميمي، ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن ناجي المناصير، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والليبية.



وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية والتدريبية والفنية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يواكب المستجدات الإقليمية، إلى جانب استعراض البرامج والمبادرات المشتركة وآليات الارتقاء بها، بما يسهم في تعزيز كفاءة وجاهزية القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.





