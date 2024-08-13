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الحنيطي يستقبل وفدا من مستشاري أعضاء الكونغرس الأميركي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء




 

الثلاثاء، 13-08-2024 07:09 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وفدا من مستشاري أعضاء الكونغرس الأميركي.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

gnews

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