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الحنيطي يفتتح سوقاً تجارياً جديداً في ماركا الشمالية

الحنيطي يفتتح سوقاً تجارياً
الحنيطي يفتتح سوقاً تجارياً
الخميس، 29-08-2024 07:25 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، سوقا تجاريا جديدا تابعا للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منطقة ماركا الشمالية، وكان في استقباله مديرها العام.

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وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية ضرورة تقديم أفضل الخدمات والسلع في أسواق المؤسسة بأسعار مناسبة للمواطنين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، مع ضرورة المحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها، وضمان سلامة السلع وجودتها وفقا لأعلى المواصفات شاملة أحدث الإجراءات الشرائية المتبعة.


وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق السوق، واطلع على الإمكانات المتوفرة فيه والخدمات التي يقدمها السوق لأهالي المنطقة والتي تشكل إضافة نوعية في توفير مختلف السلع للمواطنين في منطقة ماركا الشمالية.

 

وفي سياق متصل، افتتح اللواء الركن الحنيطي اليوم، مسجد مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي في منطقة ماركا الشمالية، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية ومفتي القوات المسلحة.


وبين مفتي القوات المسلحة في كلمة له أهمية الجهود التي تبذلها القوات المسلحة تجاه مرتباتها من توجيه وإرشاد ديني والذي توليه جل اهتمامها ورعايتها، لما للمساجد من دور علمي وديني واجتماعي، إذ تغرس فيهم حب الإيمان والوطن والعمل الصالح، مشيرا إلى أن مديرية الإفتاء العسكري تستند في خطابها الديني على العقيدة الإسلامية السمحة ونهجها الوسطي، وبناء الأخلاق الحميدة والتحصين الفكري لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.


وفي نهاية الزيارتين، أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجهود المميزة التي تبذلها القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها ووحداتها، مثمنا الدور الكبير الذي يقع على عاتقهم في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته الفكرية والاقتصادية، إلى جانب واجبه الرئيس في الدفاع عن أمنه واستقراره.

 

 

 

 
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