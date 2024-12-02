الحنيطي يفتتح عددا من القاعات في الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، قاعة المؤتمرات ومدرج كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه رئيس الجامعة عن مراحل نشأة الجامعة والتطورات التي شهدتها وبرامجها الأكاديمية وخطتها الاستراتيجية لتكون جامعة دولية وتطبيقية رائدة في الابتكار والبحث العلمي والريادة وخدمة المجتمع.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية التعليم الجامعي في تأهيل الشباب الأردني ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل المحلي والدولي، والتي تلبي طموحاتهم على حد سواء، مشيراً إلى تعزيز آفاق التعاون وضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات بين القوات المسلحة والجامعة الأردنية.



من جانبه، قال رئيسُ الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات:" إنّ القائدَ الأعلى أراد لقوّاتِنا المسلّحة أن تجمعَ بين الفكر العسكري، والعلم الحديث؛ فأبدعت قوّاتُنا المسلّحةُ في ربط العلوم العسكريّة بالعلوم الأخرى، إلى جانب الاهتمام بالتّدريب العسكري؛ ليكون جيشُنا حديثًا يجمع بين السلاحَ والعلم معًا؛ إذ عزّز جلالةُ القائد الأعلى الملك عبدالله الثّاني ابن الحسين، مؤسّستنا العسكريّة، بإدخالِ التكنولوجيا الحديثة لتواكبَ آخر مستجدات العصر".