الحنيطي يفتتح مبنى شركة السوسنة السوداء للطيران الخاص في قيادة سلاح الجو الملكي

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجاز قدمه مدير عام الشركة الكابتن دانيال جنكات، حول المهام والواجبات التي تنفذها الشركة والخدمات التي تقدمها في مجال الطيران الخاص، إلى جانب خططها المستقبلية الهادفة إلى تطوير قدراتها التشغيلية والفنية وفق أفضل المعايير المعتمدة في قطاع الطيران.
كما استمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز بحضور المدير التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي عن آلية التعاون المشترك في مجال الطيران الخاص وعمل تشاركية مستقبلية للتوسع في عمل الشركة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية مواصلة تطوير منظومة الطيران العسكري والمدني المساند، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات.
وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق المبنى، واطلع على التجهيزات الفنية والإدارية ومستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تقديم خدمات طيران نوعية وآمنة وفق أعلى المعايير المهنية.
وثمّن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجهود التي يبذلها العاملون في الشركة، مؤكداً أن افتتاح المبنى يشكل إضافة نوعية تدعم قطاع الطيران وتعزز قدراته، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس المستوى المتقدم الذي بلغته القوات المسلحة الأردنية في مجالات التحديث والتطوير.
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