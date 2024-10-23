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الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور

الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور
الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور
الأربعاء، 23-10-2024 06:56 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مبنى مديرية القضاء العسكري الجديد في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري.

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وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة على الدور الحيوي والهام لمديرية القضاء في تحقيق العدالة الناجزة في العمل القضائي ضمن معايير النزاهة والحياد والاستقلال، مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتباتها من احترافية عالية في تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم، وبالتشاركية التي تقوم بها المديرية كأحد مرافق القضاء داخل المملكة مع الجهات القضائية الأخرى، وبما يسهم جديا في حفظ منظومة الأمن الوطني.


وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تسعى نحو تطوير وتسخير كافة الإمكانيات لرفع كفاءة منظومة عمل مديرية القضاء العسكري والقضاة العسكريين في سبيل ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية والعدالة وتعزيزها، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر القضائية والعسكرية لضمان مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية في التعامل مع مختلف القضايا لتحقيق جودة العمل القضائي واحترافيته.

 
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