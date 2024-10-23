الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة على الدور الحيوي والهام لمديرية القضاء في تحقيق العدالة الناجزة في العمل القضائي ضمن معايير النزاهة والحياد والاستقلال، مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتباتها من احترافية عالية في تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم، وبالتشاركية التي تقوم بها المديرية كأحد مرافق القضاء داخل المملكة مع الجهات القضائية الأخرى، وبما يسهم جديا في حفظ منظومة الأمن الوطني.
وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تسعى نحو تطوير وتسخير كافة الإمكانيات لرفع كفاءة منظومة عمل مديرية القضاء العسكري والقضاة العسكريين في سبيل ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية والعدالة وتعزيزها، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر القضائية والعسكرية لضمان مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية في التعامل مع مختلف القضايا لتحقيق جودة العمل القضائي واحترافيته.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب المحامين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الدائرة المالية
-
فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي نظيرتها الفلسطينية وفريقا من "الأغذية العالمي"
-
مدير المدن الصناعية يؤكد أهمية الخدمات المساندة لضمان نجاح الاستثمارات
-
عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة النسور