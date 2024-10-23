الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مبنى مديرية القضاء العسكري الجديد في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري.

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وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة على الدور الحيوي والهام لمديرية القضاء في تحقيق العدالة الناجزة في العمل القضائي ضمن معايير النزاهة والحياد والاستقلال، مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتباتها من احترافية عالية في تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم، وبالتشاركية التي تقوم بها المديرية كأحد مرافق القضاء داخل المملكة مع الجهات القضائية الأخرى، وبما يسهم جديا في حفظ منظومة الأمن الوطني.