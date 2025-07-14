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الحنيطي يفتح فرعاً جديداً لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
 
الإثنين، 14-07-2025 05:05 م
الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، فرعاً جديداً لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق.اضافة اعلان


ويأتي افتتاح الفرع تماشياً مع استراتيجية الصندوق في التوسع والانتشار الجغرافي، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لخطة الصندوق في تقديم الخدمات المصرفية للمنتسبين في مناطق المملكة كافة.

وقال مدير عام الصندوق يزيد الخالدي: "إن افتتاح الفرع الجديد في محافظة المفرق خطوة مهمة ضمن خططنا الاستراتيجية للوصول إلى منتسبينا في مختلف المناطق الحيوية وأماكن تواجدهم، لتقديم خدماتنا المصرفية بسهولة وراحة بما يتناسب مع احتياجاتهم"، مؤكداً أن الفروع من أهم قنوات التواصل مع المنتسبين، ويحرص الصندوق على أن تكون الفروع مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن للمنتسب الحصول على أفضل الخدمات المصرفية بأعلى معايير الجودة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال جولة له إلى إيجاز قدّمه مدير الخدمات المصرفية حمزة الحديد عن الخدمات المصرفية التي يقدمها الصندوق، مطّلعاً على أهم التقنيات المستخدمة في الفرع والتي بدورها تسهّل على المنتسبين إجراء معاملاتهم بكل سهولة ويُسر.

ويعد فرع المفرق، بتصميمه العصري وفق أحدث المواصفات والمعايير، نموذجاً للفرع الشامل، وذلك من خلال توفر جميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها المنتسب في مكان واحد، إضافة إلى الصرّاف الآلي الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

ويخدم صندوق الإئتمان العسكري منتسبيه من خلال الفروع المنتشرة في مختلف محافظات المملكة وعبر شبكة الصرّافات الآلية، إلى جانب مجموعة من القنوات الإلكترونية التي تشمل: التطبيق البنكي، الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ومركز الخدمة الهاتفية.

وحضر الافتتاح أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من مديري الصندوق، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للصندوق.
 
 
gnews

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