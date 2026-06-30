الحنيطي يكرّم أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث

الوكيل الإخباري- كرَّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث، تقديراً لتميزهن وما حققنه من مراكز متقدمة في البطولات والمنافسات الرياضية، بحضور مدير الاتحاد الرياضي العسكري.

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