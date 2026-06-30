الحنيطي يكرّم أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث

وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز الذي أظهرته اللاعبات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس حجم الجهد والانضباط والإصرار الذي تتمتع به منتسبات القوات المسلحة الأردنية، وترجمةً حقيقية للدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية للرياضة العسكرية وبرامج إعدادها وتطويرها.
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