الثلاثاء 2026-06-30 03:54 م

الحنيطي يكرّم أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث

الحنيطي يكرّم أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث
الحنيطي يكرّم أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث
 
الثلاثاء، 30-06-2026 03:49 م

الوكيل الإخباري-   كرَّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، أوائل فريق القوات المسلحة لرياضات الدفاع عن النفس والألعاب الفردية من الإناث، تقديراً لتميزهن وما حققنه من مراكز متقدمة في البطولات والمنافسات الرياضية، بحضور مدير الاتحاد الرياضي العسكري.

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وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالمستوى المتميز الذي أظهرته اللاعبات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس حجم الجهد والانضباط والإصرار الذي تتمتع به منتسبات القوات المسلحة الأردنية، وترجمةً حقيقية للدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية للرياضة العسكرية وبرامج إعدادها وتطويرها.

 
 


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