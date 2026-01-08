الخميس 2026-01-08 05:07 م

الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"

الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"
الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"
 
الخميس، 08-01-2026 04:55 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس، في أنقرة، رئيس هيئة الأركان العامة التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

اضافة اعلان


وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات العسكرية الأردنية التركية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية، إضافة إلى تطوير آليات العمل المشترك بما يواكب طبيعة التحديات الأمنية المتغيرة في المنطقة.


وفي السياق ذاته، التقى اللواء الركن الحنيطي وزير الدفاع التركي يشار غولر، حيث تناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وتركيا، لا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وبناء القدرات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات البلدين نحو تعزيز الاعتماد على الذات في المجال الدفاعي.


وبين الجانبان أهمية توسيع التعاون في مجالات البحث والتطوير، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتقنية لدى الجانبين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان: صلاحيات أوسع لمديريات التخطيط والتراخيص في النظام الجديد

أخبار محلية أمانة عمّان: صلاحيات أوسع لمديريات التخطيط والتراخيص في النظام الجديد

ل

شؤون برلمانية لجنة الخدمات في الأعيان تبحث واقع عمل دائرة الأرصاد الجوية وسبل دعمها

وزير الثقافة: إنشاء فرع لمعهد الفنون وحديقة ثقافية في الرمثا

أخبار محلية وزير الثقافة: إنشاء فرع لمعهد الفنون وحديقة ثقافية في الرمثا

بلدية الكرك تعقد اجتماعًا مع كوادر غرفة العمليات والطوارئ

أخبار محلية بلدية الكرك تعقد اجتماعًا مع كوادر غرفة العمليات والطوارئ

الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"

أخبار محلية الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"

وزير الإدارة المحلية: لن نسمح بأي تهديد لحياة المواطنين أو ممتلكاتهم

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: لن نسمح بأي تهديد لحياة المواطنين أو ممتلكاتهم

الملك يعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في عمّان

أخبار محلية الملك يعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في عمّان

أعلنت شركة سامسونج الكترونيكس عن الإطلاق العالمي لجهاز The Freestyle+، وهو أحدث جهاز عرض متنقل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمّم لتقديم تجربة ترفيهية أكثر مرونة وتخصيصًا عبر مجموعة واسعة من المساحات. وقد

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن The Freestyle+ قبل انطلاق CES 2026، مستعرضة شاشة متنقلة أكثر ذكاءً مدعومة بالذكاء الاصطناعي



 






الأكثر مشاهدة