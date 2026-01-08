الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات العسكرية الأردنية التركية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية، إضافة إلى تطوير آليات العمل المشترك بما يواكب طبيعة التحديات الأمنية المتغيرة في المنطقة.
وفي السياق ذاته، التقى اللواء الركن الحنيطي وزير الدفاع التركي يشار غولر، حيث تناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وتركيا، لا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وبناء القدرات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات البلدين نحو تعزيز الاعتماد على الذات في المجال الدفاعي.
وبين الجانبان أهمية توسيع التعاون في مجالات البحث والتطوير، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتقنية لدى الجانبين.
