الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس، في أنقرة، رئيس هيئة الأركان العامة التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات العسكرية الأردنية التركية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية، إضافة إلى تطوير آليات العمل المشترك بما يواكب طبيعة التحديات الأمنية المتغيرة في المنطقة.



وفي السياق ذاته، التقى اللواء الركن الحنيطي وزير الدفاع التركي يشار غولر، حيث تناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وتركيا، لا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وبناء القدرات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات البلدين نحو تعزيز الاعتماد على الذات في المجال الدفاعي.