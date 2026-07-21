الحنيطي يلتقي رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي والعضو الأبرز فيها

وبحث اللواء الحنيطي، خلال اللقاء، أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد اللواء الحنيطي أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، واستمرار التنسيق وتطوير مجالات التعاون العسكري، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة والجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
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