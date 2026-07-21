الحنيطي يلتقي رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي والعضو الأبرز فيها

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الثلاثاء، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، كلاً من رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، والعضو الأبرز في اللجنة، السيناتور جاك ريد.

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وبحث اللواء الحنيطي، خلال اللقاء، أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.