الثلاثاء 2026-07-21 10:09 م

الحنيطي يلتقي رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي والعضو الأبرز فيها

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 21-07-2026 09:47 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الثلاثاء، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، كلاً من رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روجر ويكر، والعضو الأبرز في اللجنة، السيناتور جاك ريد.

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وبحث اللواء الحنيطي، خلال اللقاء، أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك، بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


وأكد اللواء الحنيطي أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، واستمرار التنسيق وتطوير مجالات التعاون العسكري، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة والجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

 
 


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