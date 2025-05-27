الحنيطي يلتقي وفدًا من أعضاء لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأميركي

وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع الوفد الضيف، بحضور الملحق الدفاعي الأميركي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مثمنا الدعم المستمر والاهتمام الكبير في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.
من جانبهم، ثمن أعضاء الوفد الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تكريس الأمن والسلم الدوليين، مؤكدين أهمية الدور الأردني في تعزيز الاستقرار بالمنطقة والإقليم.
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