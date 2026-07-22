الحنيطي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي

08:00 ص

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس جي دي نانو، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن. اضافة اعلان





وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



من جانبه، أشاد دي نانو بمستوى العلاقات الأردنية الأميركية، وبالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.







