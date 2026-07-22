الأربعاء 2026-07-22 10:59 ص

الحنيطي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي

الحنيطي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي
الحنيطي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:00 ص
الوكيل الإخباري-  التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس جي دي نانو، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن.اضافة اعلان


وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد دي نانو بمستوى العلاقات الأردنية الأميركية، وبالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق صفارات الإنذار في العقبة

أخبار محلية عاجل إطلاق صفارات الإنذار في العقبة

علم الجزائر

عربي ودولي الجزائر: إجلاء أكثر من 100 مريض بعد وصول حرائق الغابات لأحد المستشفيات

نماذج الذكاء الاصطناعي تفاجئ مطوريها بمحاولة اختراق منصة برمجية شهيرة

تكنولوجيا نماذج الذكاء الاصطناعي تفاجئ مطوريها بمحاولة اختراق منصة برمجية شهيرة

هيئة تنظيم النقل البري: لا قرار بإلغاء خاصية “التحرير” في التطبيقات الذكية

أخبار محلية "النقل البري": تشغيل خط الكرك–العقبة ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بـ15حافلة

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية العمل تنفذ نحو 16 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول للعام الحالي

لبنان: نواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

عربي ودولي لبنان: نواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في "تأمين رعاية"

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 