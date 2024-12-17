الحنيطي يوجة بضرورة تعزيز مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات الطارئة

الوكيل الإخباري- تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي و مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة اليوم الثلاثاء جانباً من فعاليات تمرين درب الأمان /4 في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

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وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال جولته ضرورة توحيد المفاهيم بين المؤسسات والأجهزة المشاركة في التمرين بشكل يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية في التعامل مع مختلف الأزمات، مشيراً إلى أهمية التعامل مع التمرين بشكل موضوعي يحاكي الأحداث الواقعية، لتعزيز مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات الطارئة.



من جانبه بين مدير الأمن العام أن مثل هذه التمارين الوطنية تعتبر فرصة لاختبار الخطط الموضوعة للوقوف على الجاهزية في التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات المتوقعة إضافة إلى كونها تسهم في وضع تصورات واقعية للشراكة بين مختلف المؤسسات الوطنية.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى إيجاز قدمه نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، عن مراحل التمرين وفرضياته، إضافةً إلى الخطط التي تم إعدادها للتعامل مع مختلف الأزمات والأحداث الطارئة التي يمكن أن تواجهها الدولة الأردنية، وكيفية مراقبة مواقع التمرين، من خلال قاعة مجهزة بشاشات تمكن المركز من متابعة وتنسيق إجراءات التمرين في مواقعه التي ينفذ فيها.



وجال اللواء الركن الحنيطي والحضور في أقسام المركز مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتبات المركز والمشاركين في التمرين من حيث الاحترافية العالية والجهود المبذولة.