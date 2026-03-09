الثلاثاء 2026-03-10 12:05 ص

الحنيطي يوجه على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة

الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع التحديات والظروف الراهنة
 
الإثنين، 09-03-2026 11:09 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الراهنة، مبيناً أهمية مواصلة الأدوار التي تقوم بها قوات حرس الحدود في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وشدد الحنيطي على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.


جاء ذلك خلال تفقد اللواء الركن الحنيطي، الاثنين، عددا من تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الشمالية، حيث استهل جولته بكتيبة عمرو بن العاص الآلية /28 إحدى وحدات لواء اليرموك الآلي /12 التابع للمنطقة العسكرية الشمالية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة للاطلاع على سير الواجبات وجاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ مختلف المهام، حيث كان في استقباله قائد المنطقة.
واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجازات قدمها المعنيون حول سير الواجبات العملياتية والتدريبية، إضافة إلى الجوانب اللوجستية والخطط المستقبلية المراد تنفيذها، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تطوير القدرات وتعزيز الجاهزية بما يضمن حماية الوطن وصون منجزاته ومقدراته.


كما تفقد اللواء الركن الحنيطي لواء حرس الحدود/2، واطلع على الإجراءات المتخذة لحماية الحدود ومنع محاولات التسلل والتهريب، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تعزيز وحدات حرس الحدود بالأجهزة والمعدات والأسلحة اللازمة بشكل يسهم في تنفيذ واجباتها ومهامها.


كما أدى رئيس هيئة الأركان المشتركة صلاة المغرب جماعة في كتيبة حرس الحدود /10 الملكية، وشارك مرتباتها وجبة الإفطار، مثمناً جهودهم في أداء واجبهم الوطني، ومشيداً بروحهم المعنوية العالية وإخلاصهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار.


وفي ختام الجولة نقل اللواء الركن الحنيطي اعتزاز وفخر جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنشامى القوات المسلحة في مختلف تشكيلاتهم ووحداتهم، وبالمستوى المتميز الذي يتمتعون به، وبجهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

 
 


